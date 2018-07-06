Пенсионера задержали за сексуальное насилие над шестилетней девочкой

В четверг, 5 июля, в Жуковском районе следователи завели уголовное дело на 60-летнего пенсионера. Мужчину подозревают в сексуальном надругательстве над шестилетней девочкой.
По версии следствия, мужчина совершал насильственные действия и в прошлом году, и в этом. Ему, как родственнику, доверяли оставаться с девочкой в квартире наедине.
- Мужчина целовал её в губы и дотрагиваясь руками до половых органов, - рассказали нам 6 июля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - О случившемся девочка, несмотря на уговоры преступника, рассказала матери, которая обратилась в Следственный комитет.
Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.
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