Калужанка попалась на фиктивном браке с иностранцем

После иска прокурора суд расторг брак между жительницей Калуги и гражданином Азербайджана.

В декабре 2016 года они заключили брак, но жить вместе не планировали, показали результаты проверки.

- До и после заключения брака супруги совместно не проживали, совместного хозяйства не вели, общих детей не имеют, - подчёркивают в прокуратуре Калужской области. - Основной целью заключения брака явилось возникновение права у гражданина Азербайджана на получение разрешения на временное проживание без учета квоты.

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