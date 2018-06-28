Калужанка попалась на фиктивном браке с иностранцем

После иска прокурора суд расторг брак между жительницей Калуги и гражданином Азербайджана.
В декабре 2016 года они заключили брак, но жить вместе не планировали, показали результаты проверки.
- До и после заключения брака супруги совместно не проживали, совместного хозяйства не вели, общих детей не имеют, - подчёркивают в прокуратуре Калужской области. - Основной целью заключения брака явилось возникновение права у гражданина Азербайджана на получение разрешения на временное проживание без учета квоты.
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