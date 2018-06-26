Вынесен приговор калужанину, который ударил полицейского

На днях в Калуге районный суд вынес приговор 21-летнему парню, который применил силу в отношении полицейского.
- В конце июня 2017 года в отдел уголовного розыска поступила информация о местонахождении лица, причастного к совершению преступления, - рассказали 25 июня в прокуратуре Калужской области. - Сотрудники направились по адресу, где обнаружили троих граждан, среди которых находился и обвиняемый. Предъявив свои удостоверения и представившись, сотрудники полиции подошли к ним.
Обвиняемый ударил одного из сотрудников уголовного розыска, причинив ему телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.
Виновника отправили в колонию общего режима на год. Хотя он ещё может обжаловать приговор.
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