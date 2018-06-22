18-летний парень собрал банду подростков и пойдёт под суд

В Сухиничском районе на 18-летнего парня возбудили уголовное дело за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления.
- В апреле текущего года 18-летний местный житель, учащийся колледжа, предложил своему несовершеннолетнему брату и ещё двум несовершеннолетним знакомым, совершить хищение имущества из строительного вагончика, расположенного вблизи оного из сельских поселений, - рассказали 22 июня в прокуратуре Калужской области. - Согласившись на предложение старшего товарища, несовершеннолетние совершили преступление, за которое в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Расследование сейчас продолжается.
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