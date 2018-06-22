Иностранец пытался с помощью взятки вернуть в магазин товар

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина Азербайджана. Его подозревают в покушение на дачу взятки.

По версии следствия, 21 июня в Балабаново полицейские изъяли из магазина продукцию, содержащую признаки контрафактной. Началось административное разбирательство.

- В тот же день вечером представитель указанного магазина передал сотруднику полиции в качестве взятки 100 тысяч рублей за возврат изъятой продукции и прекращение разбирательства, - сообщили в пятницу, 22 июня, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Однако сотрудник принимать взятку отказался и доложил о случившемся в дежурную часть.

Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к совершенному преступлению, написал явку с повинной и на допросе дал признательные показания. Сейчас продолжается следствие.