Страсти по-калужски: женщина за матерщину порезала любовника

48-летняя калужанка осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
10 января вместе со своим сожителем она выпивала в его квартире. Затем любовники поругались. Мужчина обматерил женщину.
- Из-за чувства обиды и желания отомстить за сказанное, она взяла со стола кухонный нож и нанесла мужчине удары в живот и шею, - сообщает 21 июня областная прокуратура. - Одна из ран явилась опасной для жизни и повлекла тяжкий вред здоровью потерпевшего.
Женщина вину в совершении преступления полностью признала.
Суд приговорил её к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке, посчитав его несправедливым. Однако судебная коллегия оставила его без изменения.
Приговор вступил в законную силу.
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