Вынесен приговор заместителю директора, присвоившему деньги пациента

В Калужской области на днях вынесен приговор бывшему заместителю директора психоневрологического интерната. Его признали виновным по статьям «Присвоении с использованием своего служебного положения» и «Превышение должностных полномочий».

Нагорновский психоневрологический интернат расположен в Кировском районе Калужской области. Следствие и суд установили, что в 2016 году замдиректора интерната, который являлся и председателем комиссии по расходованию личных денежных средств недееспособных граждан, содержащихся в данном учреждении, используя своё служебное положение из личной заинтересованности, присвоил денежные средства одного из пациентов, полученные для приобретения ему аудиомагнитолы. Кроме того, он незаконно использовал деньги пациентов на приобретение товарно-материальных ценностей, необходимых персоналу учреждения для проведения туристического слета.

Бывшего управленца оштрафовали на 150 тысяч рублей. Кроме того, 1,5 года он не сможет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.