Семейная трагедия: мужчина убил сожительницу и расправился с собой

Во вторник, 19 июня, около 4 часов утра в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из домов села Восход Жуковского района тел мужчины и женщины с ножевыми ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

- По версии следствия, в ночь на 19 июня 40-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с 36-летней сожительницей нанес ножевые ранения сначала женщине, а потом себе, - сообщает калужское региональное отделение Следственного комитета.

Назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.