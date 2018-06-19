Семейная трагедия: мужчина убил сожительницу и расправился с собой

Во вторник, 19 июня, около 4 часов утра в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из домов села Восход Жуковского района тел мужчины и женщины с ножевыми ранениями.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
- По версии следствия, в ночь на 19 июня 40-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с 36-летней сожительницей нанес ножевые ранения сначала женщине, а потом себе, - сообщает калужское региональное отделение Следственного комитета.
Назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.
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