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Расчленителя приговорили к 10 годам

14.06.2018 14:16 4 766 Елена Французова
Расчленителя приговорили к 10 годам

48-летнего жителя Мещовского района признали виновным в убийстве. Как мы уже рассказывали, в ночь на 3 марта мужчина выпивал со своим знакомым в котельной в посёлке Серпейск Мещовского района.

- В ходе распития потерпевший оскорбительно выразился в адрес виновного, в связи с чем злоумышленник ударами ножа совершил убийство мужчины, - сообщает 14 июня калужское региональное управление Следственного комитета. – Осужденный планировал скрыть следы преступления, но был застигнут сотрудниками полиции, получившими оперативную информацию о совершенном убийстве..

48-летний убийца был несколько раз судим, последний раз освободился из колонии строгого режима в октябре 2016 года, находился под административным надзором.

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима.


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Тэги: криминал
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