Тротуарная плитка довела до уголовного дела

65-летнего жителя Калужской области подозревают в покушении на дачу взятки. Инцидент произошёл 16 мая в Жиздре.
- Обвиняемый предложил начальнику отделения полиции Жиздринского района 30 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности по факту незаконного осуществления трудовой деятельности девятью мигрантами из Средней Азии, - рассказали 14 июня в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Иностранцы были наняты строительной фирмой, которая занималась благоустройством парка Жиздры. Работники не имели разрешения на работу, при этом осуществляли укладку плитки в парке.
Полицейский деньги брать отказался и сообщил о преступнике руководству. Дело в ближайшее время рассмотрит суд.
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