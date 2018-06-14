Тротуарная плитка довела до уголовного дела

65-летнего жителя Калужской области подозревают в покушении на дачу взятки. Инцидент произошёл 16 мая в Жиздре.

- Обвиняемый предложил начальнику отделения полиции Жиздринского района 30 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности по факту незаконного осуществления трудовой деятельности девятью мигрантами из Средней Азии, - рассказали 14 июня в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Иностранцы были наняты строительной фирмой, которая занималась благоустройством парка Жиздры. Работники не имели разрешения на работу, при этом осуществляли укладку плитки в парке.

Полицейский деньги брать отказался и сообщил о преступнике руководству. Дело в ближайшее время рассмотрит суд.