Калужанин убил приятеля молотком

На днях суд вынес приговор 58-летнему калужанину, которого признали виновным в убийстве приятеля.
- Вечером 15 февраля трое знакомых мужчин совместно распивали спиртное, - рассказали 9 июня в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Между двумя из них возникла ссора. Конфликт закончился тем, что осужденный избил знакомого деревянным молотком. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Виновника приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в силу.
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