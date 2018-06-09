Калужанин убил приятеля молотком

На днях суд вынес приговор 58-летнему калужанину, которого признали виновным в убийстве приятеля.

- Вечером 15 февраля трое знакомых мужчин совместно распивали спиртное, - рассказали 9 июня в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Между двумя из них возникла ссора. Конфликт закончился тем, что осужденный избил знакомого деревянным молотком. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Виновника приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в силу.