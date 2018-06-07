Мошенник брал технику в ремонт и продавал

В посёлках Ворсино и Кабицыно Боровского района мошенник обманул как минимум четырёх человек. По подозрению в преступлении задержан 32-летний мужчина.
- Подозреваемый разместил объявления об оказании услуг по ремонту цифровой техники и электроинструментов, - рассказали в четверг, 7 июня, в управлении МВД по Калужской области. - Местные жители, воспользовавшись данным предложением, передавали фигуранту мобильные телефоны, ноутбуки, электроинструменты, а забрать свое имущество уже не смогли. Подозреваемый находил разные причины, чтобы отсрочить дату выдачи товара.
Следователи считают, что лжеремонтник продавал полученную технику третьим лицам, а деньги тратил. Сумму ущерба оценили в 100 тысяч рублей.
Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.
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