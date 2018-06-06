Калужанин изнасиловал школьницу

56-летнего калужанина подозревают в изнасиловании школьницы. Преступление было совершено ещё три года назад, но выйти на след мужчины следователям удалось лишь сейчас благодаря запросу данных из больницы.

В 2015 году тогда ещё 14-летняя девочка торговала на рынке в Детчино. После работы знакомый предложил подвезти её до Калуги.

- Мужчина остановился на обочине и, угрожая девушке, совершил изнасилование, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Было выяснено, что потерпевшей пришлось сделать операцию по прерыванию беременности, однако в правоохранительные органы указанное сообщение направлено не было.

Как нам рассказали в СК, школьницу воспитывает бабушка. Мама девочки ею не занимается, так как злоупотребляет спиртным.

В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.