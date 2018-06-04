Полицейским за золото предлагали не заметить самогон

В Сухиничах 63-летнюю женщину подозревают в даче взятки. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Как рассказали в понедельник, 4 июня, в УМВД по Калужской области, ранее полицейские выявили, что дочка подозреваемой незаконно продавала самогон. Мать предлагала сотрудникам ОМВД золотые украшения за то, что они не будут составлять протокол.
|
Убийство двух женщин: извращенцу вынесли приговор 01.06.2018 14:15
Смертельный треугольник: мужчину из ревности убили на улице 31.05.2018 16:26
Бизнесменам грозят миллионными штрафами за нелегалов 31.05.2018 16:00
Мужчине вынесли приговор за убийство матери 31.05.2018 10:38
Женщина открыла казино на своей даче 31.05.2018 08:51
Заслонка дроссельная WV Golf 4 06A133063G
Дверь задняя R Chevrolet Aveo T250
Крышка багажника Daewoo Nexia N150 '
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: