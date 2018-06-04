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Полицейским за золото предлагали не заметить самогон

04.06.2018 13:33 1 654 Дмитрий Ивьев
Полицейским за золото предлагали не заметить самогон

В Сухиничах 63-летнюю женщину подозревают в даче взятки. Ей грозит до  8 лет лишения свободы.

Как рассказали в понедельник, 4 июня, в УМВД по Калужской области, ранее полицейские выявили, что дочка подозреваемой незаконно продавала самогон. Мать предлагала сотрудникам ОМВД золотые украшения за то, что они не будут составлять протокол.


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Тэги: криминал
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