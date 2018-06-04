Полицейским за золото предлагали не заметить самогон

В Сухиничах 63-летнюю женщину подозревают в даче взятки. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Как рассказали в понедельник, 4 июня, в УМВД по Калужской области, ранее полицейские выявили, что дочка подозреваемой незаконно продавала самогон. Мать предлагала сотрудникам ОМВД золотые украшения за то, что они не будут составлять протокол.