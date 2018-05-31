Смертельный треугольник: мужчину из ревности убили на улице

На днях суд вынес приговор 24-летнему гражданину Таджикистана, проживающему в Обнинске. Его признали виновным в убийстве.
Преступление произошло в октябре прошлого года.
- Осужденный сожительствовал с замужней жительницей Малоярославца, которая в дальнейшем отказалась от продолжения этих отношений и вернулась к супругу, - рассказали 31 мая в калужском региональном управлении Следственного комитета. - 5 октября около одного из домов обнинец встретился с бывшей сожительницей и ее супругом, мужчина требовал от женщины возобновления отношений. На этой почве между мужчинами произошла ссора, в ходе которой иностранец нанес второму мужчине несколько смертельных ударов ножом.
Изначально жена погибшего сообщала следователям, что не знает человека, совершившего убийство, но потом всё же выдала преступника.
Ближайшие 8 лет виновник проведёт в колонии строгого режима.
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