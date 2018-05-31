Бизнесменам грозят миллионными штрафами за нелегалов

13 мигрантов, которые незаконно работали в России, задержали в Малоярославецком районе. Это граждане Китая, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, сообщает в четверг, 31 мая, калужское региональное управление МВД.
В теплицах работники выращивали огурцы и помидоры.
Полиция сейчас пытается установить организаторов этого производства. Бизнесменам за незаконное привлечение иностранцев грозит штраф в 250-800 тысяч за каждого мигранта.
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