Мужчине вынесли приговор за убийство матери

На днях суд вынес приговор 37-летнему жителю Малоярославецкого района, который в феврале убил свою мать.
- Осужденный поссорился со своей матерью на почве распития спиртных напитков, - рассказали нам 31 мая в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Он подверг женщину избиению, причинив смертельные телесные повреждения.
Ближайшие 7 лет виновник проведёт в колонии строгого режима.
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