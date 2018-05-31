Мужчине вынесли приговор за убийство матери

На днях суд вынес приговор 37-летнему жителю Малоярославецкого района, который в феврале убил свою мать.

- Осужденный поссорился со своей матерью на почве распития спиртных напитков, - рассказали нам 31 мая в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Он подверг женщину избиению, причинив смертельные телесные повреждения.

Ближайшие 7 лет виновник проведёт в колонии строгого режима.