Женщина открыла казино на своей даче

Жительница Малоярославецкого района признана виновной в незаконном проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
Предприимчивая дама в апреле-мае 2017 года открыла конспиративное игровое заведение на даче. У неё были обнаружены 23 игровых автомата.
Женщину приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Игровые автоматы и игровые платы по решению суда будут уничтожены, полученные в результате незаконной деятельности деньги обращены в доход государства, сообщает 31 мая калужское региональное управление Следственного комитета.
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