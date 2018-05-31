Женщина открыла казино на своей даче

Жительница Малоярославецкого района признана виновной в незаконном проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Предприимчивая дама в апреле-мае 2017 года открыла конспиративное игровое заведение на даче. У неё были обнаружены 23 игровых автомата.

Женщину приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Игровые автоматы и игровые платы по решению суда будут уничтожены, полученные в результате незаконной деятельности деньги обращены в доход государства, сообщает 31 мая калужское региональное управление Следственного комитета.