В Калуге задержали полуголого мужчину с консервами

Инспекторы ДПС задержали 34-летнего калужанина. Мужчина шёл по городу с оголённым торсом, украшенным татуировками.
- Гражданин вел велосипед, а на плече у него была громоздкая спортивная сумка с банками консервированных овощей, - рассказали в отделе ГИБДД по Калуге. – Он рассказал, что содержимое сумки принадлежит его бабушке, однако объяснить, где она живет, так и не смог.
Его доставили в отдел полиции, где выяснили, что велосипед был похищен из подъезда дома на улице Горького. А банки украдены из подвала одного из жилых домов по улице Московской.
За кражи мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее у него уже была судимость. Мужчину заключили под стражу. Отрабатывается его причастность к совершению аналогичных преступлений.
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