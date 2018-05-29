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Задержан преступник, который обманывал калужских пенсионеров

29.05.2018 17:01 0 204 Дмитрий Ивьев
Задержан преступник, который обманывал калужских пенсионеров

На днях в Московской области задержан 28-летний мужчина, которого подозревают в совершении преступлений на территории Калужской области. Во вторник, 29 мая, об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Первый случай произошёл в мае в Обнинске.

- Двое мужчин под предлогом проверки газового оборудования проникли в квартиру доверчивого пенсионера и попытались похитить его имущество, - говорят в полиции. - Внук, который внезапно вернулся домой, не дал злоумышленникам довести преступный умысел до конца. Когда лжесотрудники газовой организации покинули помещение, жильцы обнаружили, что в одной из комнат нарушен порядок и нахождение вещей на прежних местах, таким образом имелись следы поисковых действий.

Позже два похожих преступления были совершены в Малоярославце. Из квартир пожилых женщин злоумышленники унесли 72 и 42 тысячи рублей соответственно.

- Потерпевшие обратились в полицию, оперативно были составлены фотороботы подозреваемых, - отмечают в УМВД. - Сотрудники уголовного розыска установили транспортное средство, на котором передвигались злоумышленники, ориентировки были направлены и в другие регионы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выйти на след подозреваемых. Один из фигурантов был задержан во время передвижения на автомобиле по территории Московской области. Им оказался ранее судимый житель Рязанской области.

Сейчас ищут его подельника.


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Тэги: криминал
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