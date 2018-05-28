Убийство женщины в Калуге: задержан подозреваемый

Как мы уже рассказывали, в апреле на улице Дальней в Калуге нашли 50-летнюю женщину в тяжелом состоянии. Вскоре она скончалась в реанимации. Следователи проводили проверку по этому инциденту и в понедельник, 28 мая, сообщили о задержании подозреваемого.

Найти предполагаемого преступника помогли записи с камер видеонаблюдения и данные свидетелей.

– 40-летний подозреваемый является родственником погибшей, - говорится в сообщении калужского регионального управления СК. – Вечером 9 апреля он встретил потерпевшую в районе промышленной зоны на улице Дальняя, и, воспользовавшись тем, что она находилась в тяжелой степени опьянения, попытался совершить с ней насильственные действия сексуального характера, а затем причинил тяжкие телесные повреждения. После содеянного мужчина скрылся, а женщина осталась на месте происшествия.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей» мужчине грозит до 15 лет колонии.