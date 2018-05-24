Калужанин оставил собутыльницу без денег и сигарет

В Калуге за кражу задержали 34-летнего мужчину. По версии полицейских, он обманул свою знакомую, с которой вместе выпивал.
- У женщины закончились сигареты, и она предложила приятелю купить их в ближайшей торговой точке, - рассказали 24 мая в УМВД по Калужской области. - При этом женщина передала подозреваемому личную банковскую карту и указала код доступа к ней.
Мужчина пошёл к банкомату и снял все деньги – около 7 тысяч рублей. После этого он к подруге возвращаться не стал и больше на связь не выходил.
Когда потерпевшая обратилась в полицию, предполагаемого преступника задержали. Ему грозит до шести лет колонии.
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