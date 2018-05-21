Почтальон присвоила 80 тысяч умершего пенсионера

36-летнюю жительницу Малоярославца подозревают в присвоении денег с использованием своего служебного положения.

- Женщина, работая почтальоном, достоверно зная, что один из получателей пенсии скончался на территории другого государства, расписывалась за него в документах и получала начисленные ему деньги, - сообщает в понедельник, 21 мая, калужское региональное управление Следственного комитета. - В общей сложности женщина присвоила 80 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия, женщина уволена.

Как оказалось, это уже второе уголовное дело в отношении этой почтальонши. На рассмотрении в суде находятся материалы по факту присвоения ею 124 тысяч рублей, предназначенных для выплаты пенсий. После жалоб местных жителей о неполучении пенсий за январь, Почта России выплатила их из собственных средств, а почтальон теперь погашает задолженность перед компанией.