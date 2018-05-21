Почтальон присвоила 80 тысяч умершего пенсионера

36-летнюю жительницу Малоярославца подозревают в присвоении денег с использованием своего служебного положения.
- Женщина, работая почтальоном, достоверно зная, что один из получателей пенсии скончался на территории другого государства, расписывалась за него в документах и получала начисленные ему деньги, - сообщает в понедельник, 21 мая, калужское региональное управление Следственного комитета. - В общей сложности женщина присвоила 80 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия, женщина уволена.
Как оказалось, это уже второе уголовное дело в отношении этой почтальонши. На рассмотрении в суде находятся материалы по факту присвоения ею 124 тысяч рублей, предназначенных для выплаты пенсий. После жалоб местных жителей о неполучении пенсий за январь, Почта России выплатила их из собственных средств, а почтальон теперь погашает задолженность перед компанией.
|
Китаянка пыталась подкупить сотрудника ФСБ двумя iPhone X 21.05.2018 15:40
Взятка в 3 миллиона: суд вынес приговор 21.05.2018 15:19
Мужчина расстрелял из травмата знакомого 21.05.2018 12:55
21 нелегала нашли в теплицах 21.05.2018 10:32
С клумб нового парка стали пропадать гвоздики 21.05.2018 10:01
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: