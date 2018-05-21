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Взятка в 3 миллиона: суд вынес приговор

21.05.2018 15:19 1 1318 Дмитрий Ивьев
Взятка в 3 миллиона: суд вынес приговор

В Боровском районе вынесли приговор 54-летнему мужчине, который в 2016 году являлся конкурсным управляющим муниципального унитарного предприятия. Его признали виновным в получении взятки в размере 3 миллионов рублей. Этим же приговором в посредничестве во взяточничестве осуждены 42-летняя знакомая управляющего и 31-летняя калужанка.

Виновник планировал организовать конкурс по продаже очистных сооружений и земельного участка под ними в селе Ворсино и за взятку обеспечить победу в данном конкурсе в пользу конкретного лица.

- На основании полученной информации региональными органами УМВД и УФСБ было организовано оперативное мероприятие «оперативный эксперимент», где в качестве лица, дающего взятку, выступил оперативный сотрудник правоохранительных органов, - рассказали в понедельник, 21 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В ноябре 2016 года конкурсный управляющий, находясь в Калуге, при посредничестве двух местных жительниц, получил взятку в размере более 3 миллионов рублей.

Мужчина приговорен к 8 годам колонии, а его подельниц оштрафовали на 200 и 300 тысяч рублей.


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Тэги: криминал
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