На Оке украли катер

На днях в Калуге украли катер, который был оставлен у берега в районе лодочной станции.

- Утром хозяин решил забрать свое транспортное средство, однако в установленном месте его не обнаружил, - рассказали 21 мая в УМВД по Калужской области. - Сумма ущерба, причиненная гражданину, составила 100 тысяч рублей.

Вскоре преступника удалось задержать. Ему 34 года. Мужчина собирался продать транспортное средство. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.