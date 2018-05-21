На Оке украли катер

На днях в Калуге украли катер, который был оставлен у берега в районе лодочной станции.
- Утром хозяин решил забрать свое транспортное средство, однако в установленном месте его не обнаружил, - рассказали 21 мая в УМВД по Калужской области. - Сумма ущерба, причиненная гражданину, составила 100 тысяч рублей.
Вскоре преступника удалось задержать. Ему 34 года. Мужчина собирался продать транспортное средство. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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