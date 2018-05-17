Москвич избил горящим файером двух полицейских

41-летнего москвича подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.
По версии следствия, в среду, 16 мая, он отдыхал в кругу семьи в Боровском районе.
- Столичные сотрудники уголовного розыска производили его задержание. Мужчина с 2016 года находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, - сообщает 17 мая калужское региональное управление Следственного комитета. - Под предлогом предъявления документов подозреваемый достал из сумки пиротехническое средство (файер), поджег его и стал наносить им удары по сотрудникам полиции.
Завязалась борьба, в результате которой мужчину удалось обезвредить. Два сотрудника полиции получили ожоги различной степени тяжести, один из них госпитализирован в реанимацию.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Видео: СК по Калужской области.
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