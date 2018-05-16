Жуткая месть: мужчина поджёг своего знакомого

26-летнего жителя Малоярославецкого района обвиняют в покушении на убийство.
По версии следствия, на майских праздниках мужчина поругался со своим знакомым. После ссоры обвиняемый взял ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью и самодельный факел.
- Угрожая убить знакомого, он облил его жидкостью и поджёг, - сообщает в среду, 16 мая, прокуратура Калужской области.
Потерпевший смог сбить пламя водой.
26-летний мужчина заключён под стражу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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