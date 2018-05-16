Обнинец обокрал бывшего тестя

На днях в полицию Обнинска пришёл пожилой мужчина, который рассказал, что у него на даче украли деньги и телефон.
Вскоре был найден подозреваемый - 50-летний бывший зять потерпевшего.
- Со слов подозреваемого, он пришел в гости к потерпевшему и, воспользовавшись тем, что пенсионер на некоторое время вышел из дома, взял оставленный на столе сотовый телефон и деньги из кошелька, - рассказали в среду, 16 мая, в УМВД по Калужской области.
Телефон пенсионеру вернули, а вот деньги вор успел потратить. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет колонии.
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