Разврат в соцсетях: мужчина знакомился с детьми от имени 12-летней девочки

Житель Малоярославецкого района признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних.

- Мужчина через социальные сети, где он представлялся 12-летней девочкой, знакомился с детьми. Он присылал им фотографии интимного содержания, просил детей сфотографировать себя обнажёнными и переслать фотографии ему, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Дети высылали свои интимные фото извращенцу. Как сообщают следователи, жертвами мужчины стали 9-летняя калужанка и две 10-летние жительницы Малоярославецкого района. О произошедшем сообщили родители одной из девочек, которые увидели переписку ребенка.

Мужчина приговорён к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.