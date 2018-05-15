За козлят ответит: мужчина заморил животных голодом

Жителя Мосальского района обвиняют в жестоком обращении с животными.

Как сообщает 15 мая пресс-служба УМВД по Калужской области, он похитил с фермы двух трехмесячных козлят, принес к себе домой и оставил их без пищи и воды на пять дней. В результате животные умерли.

На период расследования уголовного дела с мужчины взята подписка о невыезде. Как подчёркивают в полиции, ему грозит до 5 лет лишения свободы.