Мужчину до смерти избили из-за двух телефонов

29-летнего жителя Тарусы подозревают в убийстве и поджоге дома.
- По версии следствия, 20 ноября прошлого года подозреваемый находился в доме 50-летнего жителя Тарусы, - рассказали 14 мая в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В этом доме на протяжении двух дней находилась компания, которая вместе с потерпевшим употребляла спиртное.
На второй день обвиняемый обнаружил, что у него и его подруги пропали телефоны. Мобильные устройства нашлись под кроватью и в шкафу хозяина жилища. Возник конфликт.
- Обвиняемый подверг хозяина дома избиению, - подчёркивают в СК. - От полученных повреждений, в том числе в области головы, потерпевший скончался. С целью сокрытия следов преступления обвиняемый поджег дом. В результате пожара пострадали стены, крыша и окна веранды и причинен ущерб на сумму более 100 тысяч рублей.
|
Мужчина умер после избиения на берегу реки 14.05.2018 15:57
Депутата осудили за мошенничество 11.05.2018 16:15
Пьяная компания ограбила таксиста 11.05.2018 15:48
«Цвет настроения - синий»: бомж украл выпивку и закуску 08.05.2018 12:02
Мужчина зарезал и расчленил приятеля 08.05.2018 08:25
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: