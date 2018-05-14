Мужчину до смерти избили из-за двух телефонов

29-летнего жителя Тарусы подозревают в убийстве и поджоге дома.

- По версии следствия, 20 ноября прошлого года подозреваемый находился в доме 50-летнего жителя Тарусы, - рассказали 14 мая в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В этом доме на протяжении двух дней находилась компания, которая вместе с потерпевшим употребляла спиртное.

На второй день обвиняемый обнаружил, что у него и его подруги пропали телефоны. Мобильные устройства нашлись под кроватью и в шкафу хозяина жилища. Возник конфликт.

- Обвиняемый подверг хозяина дома избиению, - подчёркивают в СК. - От полученных повреждений, в том числе в области головы, потерпевший скончался. С целью сокрытия следов преступления обвиняемый поджег дом. В результате пожара пострадали стены, крыша и окна веранды и причинен ущерб на сумму более 100 тысяч рублей.