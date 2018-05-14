Мужчина умер после избиения на берегу реки

8 мая в Кировской районной больнице от черепно-мозговой травмы скончался 35-летний мужчина, доставленный туда накануне. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- В ночь на 7 мая погибший с двумя приятелями находился в доме в деревне Тешевичи Кировского района, все распивали спиртное, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета 14 мая. - В дом зашли двое неизвестных и вывезли потерпевших на автомобиле на берег реки Ужать, где подвергли их избиению, а затем скрылись. Наутро двое потерпевших обратились в скорую помощь и полицию, третий находился без сознания.

Вскоре предполагаемых виновников нашли и задержали. Мужчинам 20 и 22 года. Они из Людиновского района.

- Преступление было совершено ими из хулиганских побуждений - подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения и приехали Кировский район с целью покуражиться и подвергнуть избиению лиц, которые не смогут дать им отпор, - считают в СК.

Расследование сейчас продолжается.