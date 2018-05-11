Депутата осудили за мошенничество

На днях суд вынес приговор депутату районной думы Кировского района. Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере.

- В марте 2015 года депутат ввел своего знакомого в заблуждение, пообещав устранить препятствия по переоформлению здания, которое тот планировал использовать под пекарню, в его собственность, сняв при этом ограничения на данную недвижимость, наложенные судебными приставами-исполнителями, - рассказали в пятницу, 11 мая, в СК по Калужской области. - За данную услугу в июне 2015 года депутат получил от потерпевшего 750 тысяч рублей. При этом мошенник из-за своих значительных долговых обязательств перед другими лицами не имел намерения и реальной возможности выполнить свое обещание.

По приговору суда мужчине назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком в три года с испытательным сроком в два года. Приговор в законную силу пока не вступил.