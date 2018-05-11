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Пьяная компания ограбила таксиста

11.05.2018 15:48 4 504 Дмитрий Ивьев
Пьяная компания ограбила таксиста

Жителя Малоярославецкого района подозревают в грабеже. Об этом деле в пятницу, 11 июля, рассказали в УМВД по Калужской области.

- В одном из домов в вечернее время компания из пятерых человек распивала спиртные напитки, - говорят в полиции. - Когда алкоголь закончился, один из гостей, ранее судимый 30-летний местный житель, предложил позвонить в такси и сделать заказ на покупку и доставку из магазина спиртного, сигарет и закуски, который они оплатят в соответствии с чеком из магазина и стоимостью услуг такси. Сделав диспетчеру заказ, компания вышла на улицу встречать курьера. В свою очередь водитель такси, приобретя на свои личные средства заказанный товар, выехал по указанному диспетчером адресу.

Когда водитель приехал, к нему в машину сели молодые люди и девушка.

- В ходе общения с доставщиком продуктов инициатор заказа взял пакет с товаром и, не рассчитавшись с таксистом, вышел из машины, - отмечают в УМВД. - За ним последовали и его приятели. Компания забежала в подъезд дома и скрылась за дверью одной из квартир. Водитель на протяжении длительного времени стучал в дверь квартиры и требовал оплатить товар, но дверь никто не открыл. Потерпевший был вынужден обратиться за помощью в полицию.

Подозреваемому грозит до 4 лет колонии.


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Тэги: криминал
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