«Цвет настроения - синий»: бомж украл выпивку и закуску

Ночью в дежурную часть в Дзержинском районе поступило сообщение о том, что неизвестный проник в сетевой магазин в посёлке Пятовский.
Полиция прибыла на место и установила, что в магазине разбито окно. Как позже выяснится, из торговой точки пропали продукты питания и спиртное на сумму около 1500 рублей.
- Полицейские провели обследование прилегающей территории и в заброшенном строении, расположенном в лесу недалеко от посёлка, обнаружили мужчину, - сообщает УМВД России по Калужской области. - Находившиеся при нём продукты питания и спиртное позволили заподозрить гражданина в причастности к ночному происшествию. Да и сам мужчина этого не отрицал.
Мужчину задержали. Им оказался 40-летний, нигде не работающий и не имеющий определенного места жительства гражданин.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина отрабатывается на причастность к совершению аналогичных имущественных преступлений.
Видео: УМВД России по Калужской области.
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