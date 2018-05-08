Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 09 мая
$ 62.71 0.49
74.81 0.83
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

«Цвет настроения - синий»: бомж украл выпивку и закуску

08.05.2018 12:02 8 1601 Елена Французова

Ночью в дежурную часть в Дзержинском районе поступило сообщение о том, что неизвестный проник в сетевой магазин в посёлке Пятовский.

Полиция прибыла на место и установила, что в магазине разбито окно. Как позже выяснится, из торговой точки пропали продукты питания и спиртное на сумму около 1500 рублей.

- Полицейские провели обследование прилегающей территории и в заброшенном строении, расположенном в лесу недалеко от посёлка, обнаружили мужчину, - сообщает УМВД России по Калужской области. - Находившиеся при нём продукты питания и спиртное позволили заподозрить гражданина в причастности к ночному происшествию. Да и сам мужчина этого не отрицал.
Мужчину задержали.  Им оказался 40-летний, нигде не работающий и не имеющий определенного места жительства гражданин. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина отрабатывается на причастность к совершению аналогичных имущественных преступлений.

Видео: УМВД России по Калужской области. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал кража
Еще новости из рубрики «Криминал»

Мужчина зарезал и расчленил приятеля 08.05.2018 08:25

Что ж ты лягаешься, бычок: за оторванный погон калужанин заплатит 50 тысяч 07.05.2018 15:22

Рабочему прострелили голову гвоздём 07.05.2018 13:48

«Кенгуру» сжёг неосторожный сварщик 04.05.2018 16:05

Бог троицу любит: калужанина за пьяную езду отправили на строгий режим 04.05.2018 15:41

Комментарии читателей: 8 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 09 мая, 10:00
День победы: полная афиша праздника
Калуга
пт 18 мая, 07:00
На работу на велосипеде!
Калуга
вс 13 мая, 14:00
Веселые старты для собак
Сквер им. Волкова
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса

Для детей

сб 12 мая, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Калуга
сб 12 мая, 11:00
Интерактивные спектакли
Калуга
сб 12 мая, 11:00
Благотворительный фестиваль «МАРКЕР 2018»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 12 мая, 13:00
Сверхъестественная Суббота
Безумная лаборатория

Концерты

пт 11 мая, 21:00
VISMUT
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 12 мая, 19:00
Wildways
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 13 мая, 20:00
MIRO большой сольный концерт
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 13 мая, 19:00
Radio Kamerger
Мажор, бар

Кино

Мстители: Война бесконечности
Тренер
Собибор
Папа-мама гусь
Новости компаний

В 40 странах, как дома: «МегаФон» запустил опцию «Роуминг, гудбай»

«Ростелеком» предлагает калужанам умные решения для видеонаблюдения внутри дома и за его пределами

Филиал «Калугаэнерго» восстановил электроснабжение потребителей

Калужская индустрия туризма и отдыха выбирает «Ростелеком»

Опросы
Опрос от «Rabota.ru»: Как вы считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2017»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Юмор и флуд - Первому игроку приготовиться

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

Новости партнеров

На какие параметры следует обратить внимание при выборе ноутбука

Топ-5 лучших спальных мешков по отзывам покупателей

Что выбрать для жилья: особенности и преимущества

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.