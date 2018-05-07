Что ж ты лягаешься, бычок: за оторванный погон калужанин заплатит 50 тысяч

В понедельник, 7 мая, прокуратура Калужской области сообщила об осуждении 43-летнего калужанина Олега Крамаренко за сопротивление полицейским и применение против них силы.
Еще 22 июня прошлого года жена осуждённого, поссорившись с ним, вызвала полицию. Та, приехав на место, застала семейный конфликт, а благоверного подшофе, и попыталась забрать калужанина в отделение. Однако мужчина начал оказывать сопротивление. Он не менее трёх раз ногами лягнул стражей порядка, а также оторвал одному из них погон.
В итоге дебошира привлекли по уголовной статье и суд принял решение наказать его штрафом в размере 50 тысяч рублей.
Приговор суда вступил в законную силу.
|
Рабочему прострелили голову гвоздём 07.05.2018 13:48
«Кенгуру» сжёг неосторожный сварщик 04.05.2018 16:05
Ульяновец продал калужанину телевизор, которого нет 04.05.2018 08:50
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: