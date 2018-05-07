Что ж ты лягаешься, бычок: за оторванный погон калужанин заплатит 50 тысяч

В понедельник, 7 мая, прокуратура Калужской области сообщила об осуждении 43-летнего калужанина Олега Крамаренко за сопротивление полицейским и применение против них силы.

Еще 22 июня прошлого года жена осуждённого, поссорившись с ним, вызвала полицию. Та, приехав на место, застала семейный конфликт, а благоверного подшофе, и попыталась забрать калужанина в отделение. Однако мужчина начал оказывать сопротивление. Он не менее трёх раз ногами лягнул стражей порядка, а также оторвал одному из них погон.

В итоге дебошира привлекли по уголовной статье и суд принял решение наказать его штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.