«Кенгуру» сжёг неосторожный сварщик

В пятницу, 4 мая, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора сварщику, которого признали виновным в пожаре в батутном центре «Кенгуру». Он, напомним, произошел в ноябре 2016 года

Как выяснилось, помещения полностью выгорели по вине сварщика, который перед началом работ не очистил площадку от горючих материалов и не огородил ее. В результате раскалённые частицы от сварки подожгли эти самые горючие материалы.

Ущерб от действий 59-летнего сварщика составил более 7 миллионов рублей.

За уничтожение чужого имущества по неосторожности мужчину приговорили к обязательным работам сроком на 240 часов.

Будут ли владельцы батутного центра требовать возмещения нанесённого ущерба не уточняется.