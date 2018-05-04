Бог троицу любит: калужанина за пьяную езду отправили на строгий режим

В пятницу, 4 мая, прокуратура Калужской области сообщила, что за пьяную езду калужский районный суд приговорил к реальному сроку 35-летнего калужанина.

Ещё в мае 2017 года он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишён прав на год и 8 месяцев за управление машиной в состоянии опьянения. Однако отрезвляющего эффекта это наказание не произвело. В сентябре, октябре и декабре 2017 года он снова попадался инспекторам пьяным за рулём.

Несмотря на то, что нарушитель свою вину признал и просил суд о назначении ему наказания не связанного с лишением свободы, тот решил посадить-таки выпивоху. Причем, с учетом рецидива, в колонию строгого режима. Срок заключения – один год.

Приговор суда не вступил в законную силу.