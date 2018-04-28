Бизнесмен продал арестованное имущество и заработал уголовное дело

Руководителя Обнинской компании, занимающейся оптовой торговлей, обвиняют в незаконных действиях с имуществом, которое ранее было арестовано судебными приставами.

Как сообщает ведомство в субботу, 28 апреля, предприниматель задолжал банку выплаты по кредиту – 463 тысяч рублей. По решению суда, бизнесмен должен был погасить задолженность.

- В рамках принудительного исполнения судебный пристав выехал по адресу компании, где произвёл арест залогового имущества должника, - сообщает пресс-служба Управления ФССП по Калужской области. – Руководителю компании разъяснили, какими последствиями для него чреваты неправомерные действия с арестованным имуществом. Об уголовной ответственности он был предупреждён под роспись.

Однако должника это не остановило, и в течение следующей недели он продал часть арестованного имущества. Данный факт от судебных приставов он скрыл.

Возбуждено уголовное дело. Нарушителю закона грозит до двух лет лишения свободы.