41-летний калужанин забил до смерти сожительницу за матерщину

41-летний калужанин осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

- В сентябре 2017 он пришел в квартиру и увидел сидевшую за кухонным столом свою сожительницу, которая была пьяна. Осуждённый побрызгал на нее водой и повел в комнату. В ответ женщина оскорбила его нецензурными словами, - сообщает 27 апреля прокуратура Калужской области.

Мужчина вышел из себя и избил женщину. Ей было нанесено не менее 13 ударов по голове, телу, рукам и ногам, подчёркивают в прокуратуре. Вскоре избитая скончалась.

Вину мужчина признал частично, заявив на суде, что дал женщине пощёчину, но не избивал. А синяки на её теле от того, что в пьяном виде она часто падала.

Его приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке, однако его оставили без изменения.