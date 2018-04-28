Облапошат за несколько минут

В первом квартале этого года в регионе было совершено 557 мошенничеств, 70% из них — с использованием мобильной связи и Интернета.

Абонент не абонент

— Чаще всего дистанционные мошенничества совершаются под предлогом покупки или продажи товаров и услуг в Интернете, — рассказал на пресс-конференции врио начальника отдела по раскрытию мошенничества общеуголовной направленности УУР УМВД России по Калужской области Вадим ­КЕДРОВ. — Например, после того как человек разместил объявление, с ним связываются под видом покупателя и предлагают перевести на счёт задаток за товар. Продавец радуется, считая, что быстро и удачно осуществил сделку, называет реквизиты банковской карты. В последствии «покупатель» перезванивает и сообщает, что что-то идёт не так: у него не получается перевести деньги. Войдя в доверие, мошенник подключается к мобильному банку продавца.

Бывает, что на сайтах выставляется товар с заведомо низкой стоимостью. Человек связывается с продавцом, тот поясняет, что многие желают его приобрести: «Если вы не переведёте задаток, то товар продадут другим». Деньги тут же перечисляются. После этого объявление исчезает, телефон «продавца» отключается.

До сих пор калужане ведутся на SMSки о том, что их банковская карта заблокирована либо с неё ошибочно списаны деньги. И в итоге сами обращаются к мошенникам, называют номера и пин-коды своих карт.

— Те, кто имеет отрицательную кредитную историю, обращаются за помощью на различные сайты. Таких сейчас масса. Услуга оказывается не бесплатно. Человек заполняет анкету. После этого ему называют счёт, куда необходимо перевести определённую сумму денег в зависимости от размера кредита. Как только деньги переведены, сайт исчезает, а указанные на нём телефоны отключаются.

Цена свободы

Пенсионеры ведутся на звонки от имени собственных детей, попавших в ДТП. Чтобы выкупить свою кровиночку, они отдают последние деньги.

— Как правило, такие звонки поступают на стационарный телефон. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, мошенники сообщают, что сын или какой-то родственник попал в неприятную историю — ДТП или его задержали с наркотиками. И предлагают заплатить определённую сумму за решение этого вопроса. При этом пожилого человека до момента передачи денег всё время держат на телефоне, не дают ни на секунду задуматься или связаться с родственниками. Трубку могут передать сообщнику, который представляется сыном: «Мам, я попал в ДТП, у меня сломана челюсть, поэтому я так плохо говорю».

Так, в Обнинске бабушка дважды «освобождала» сына от уголовной ответственности. Сначала она его выкупила за 300 тысяч рублей, через два года — за 600. Полицейским поясняла: «Я знала, что меня обманывают, чувствовала. Но ничего сделать не могла».

Трагикомический случай произошёл с одной пожилой дамой. Пока супруг был в магазине, она перевела 200 тысяч рублей мошеннику, который представился её сыном. Когда муж вернулся, она его отругала: «Где ты ходишь? Я только что нашего сына спасла!» Правда, оказывается, у них нет никакого сын, а есть только дочь.

Заразная болезнь

— Участились случаи, когда престарелому человеку, посетившему поликлинику и сдавшему анализы, через день-два звонят, представляются врачом и заявляют: «У вас очень плохие анализы, вы нуждаетесь в дорогостоящем длительном лечении в стационаре. Но выход есть. Если кто-то из больных откажется от квоты, то вас будут лечить на дому!»

У пожилого человека начинается паника. Он же действительно сдавал анализы. Зачастую перед ним разыгрываются целые спектакли, в которых участвует несколько человек. Несчастному старику предлагают позвонить то одному «специалисту», то другому. В итоге дают телефон «пациента», получившего квоту на домашнее лечение, и тот «милостиво» — за 300 тысяч — соглашается уступить её. Люди осознают, что их обманули, лишь через несколько месяцев, не дожавшись врача и не получив никакого лечения.

В этом году почти 1 миллион рублей перевёл мошенникам пенсионер, надеясь получить компенсацию за БАДы. В прошлом году — 3 миллиона 600 тысяч рублей.

В квартиры пенсионеров мошенники проникают и под предлогом обмена денег, проверки газового оборудования. Причём делают это в первой половине дня, когда родственники жертвы находятся на учёбе или на работе.

— Проникнув в квартиру, они совершают кражу: один отвлекает, второй действует. Как правило, у стариков деньги хранятся в одних и тех же местах, и для преступников не составляет сложности их найти.

Установить приметы негодяев в таких случаях возможно не всегда, так как пожилые люди зачастую не могут их даже описать.

Ведутся на удочку мошенников и молодые люди. Так, две недели назад цыгане развели юную продавщицу. Девушке сказали, что на неё наложена порча, которую надо немедленно снять. В итоге впечатлительная продавщица отдала все деньги, которые находились в кассе. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

— Раскрываемость таких преступлений за три последних месяца — ниже 50%. Деньги возвращаются пострадавшим только после вынесения приговора. И я бы не сказал, что у пострадавших большие шансы их вернуть. Сами представляете контингент преступников — зачастую эти люди уже отбывают наказание, звонят из исправительных колоний и совершают мошенничества. Конечно, взыскивать с них деньги будут, но какие суммы и сколько времени это займёт?..

Эта статья была опубликована в №17 газеты «Калужский перекресток» от 25.04.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в элетронном архиве издания.