Мошенница оставила семью без квартиры

В Жуковском районе женщину обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, она предложила сделку семье, проживающей в трехкомнатной муниципальной квартире и имеющей большую задолженность по коммуналке.
- Подозреваемая пообещала погасить за них долги, оказать содействие в приватизации квартиры и произвести её обмен на квартиру меньшей площади с соответствующей доплатой разницы в цене, - рассказали в четверг, 26 апреля, в УМВД по Калужской области. - Получив согласие жильцов, фигурантка оказала им содействие в проведении процедуры приватизации жилья. После этого в одном из агентств недвижимости она составила договор купли-продажи квартиры, указав в качестве покупателя свое имя и попросив должностное лицо агентства отметить в документе, что расчет по договору произведен полностью в момент его подписания сторонами.
Хозяева квартиры доверяли женщине и подписали договор купли-продажи, хотя, по их словам, деньги так и не получили.
- После этого фигурантка приобрела на свое имя однокомнатную квартиру и предложила бывшим владельцам трехкомнатной квартиры переехать по новому адресу, утаив при этом, что предлагаемый им для проживания объект недвижимости не является их собственностью, - подчёркивают в полиции.
Ущерб следствие оценивает в два миллиона рублей. Расследование сейчас продолжается.
|
Двух женщин убили в Обнинске 26.04.2018 17:11
Три магазина обокрали в Калуге 25.04.2018 16:25
На 160 тысяч оштрафовали девушку, зарегистрировавшую мигрантов 25.04.2018 14:46
Зэк за собственный розыск заплатит более 45 тысяч 25.04.2018 12:50
Телефонного мошенника-вымогателя посадили на 5 лет 23.04.2018 14:56
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: