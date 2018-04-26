Мошенница оставила семью без квартиры

В Жуковском районе женщину обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, она предложила сделку семье, проживающей в трехкомнатной муниципальной квартире и имеющей большую задолженность по коммуналке.

- Подозреваемая пообещала погасить за них долги, оказать содействие в приватизации квартиры и произвести её обмен на квартиру меньшей площади с соответствующей доплатой разницы в цене, - рассказали в четверг, 26 апреля, в УМВД по Калужской области. - Получив согласие жильцов, фигурантка оказала им содействие в проведении процедуры приватизации жилья. После этого в одном из агентств недвижимости она составила договор купли-продажи квартиры, указав в качестве покупателя свое имя и попросив должностное лицо агентства отметить в документе, что расчет по договору произведен полностью в момент его подписания сторонами.

Хозяева квартиры доверяли женщине и подписали договор купли-продажи, хотя, по их словам, деньги так и не получили.

- После этого фигурантка приобрела на свое имя однокомнатную квартиру и предложила бывшим владельцам трехкомнатной квартиры переехать по новому адресу, утаив при этом, что предлагаемый им для проживания объект недвижимости не является их собственностью, - подчёркивают в полиции.

Ущерб следствие оценивает в два миллиона рублей. Расследование сейчас продолжается.