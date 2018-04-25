Три магазина обокрали в Калуге

Во вторник, 24 апреля, на территории Калуги обокрали три сетевых магазина. Как рассказали нам в областном управлении МВД, всех преступников удалось задержать.
В одном из случаев 38-летний мужчина вынес из торгового зала бутылку водки.
В другом магазине 17-летний парень украл 3 банки кофе.
А 47-летний калужанин собирался похитить бутылку вина, но его остановили работники магазина.
Во всех случаях уголовные дела возбуждены по статьям «Грабеж».
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