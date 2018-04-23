Телефонного мошенника-вымогателя посадили на 5 лет

Суд признал 34-летнего жителя Дзержинского района виновным в телефонном мошенничестве.
Преступления он совершал в январе и апреле 2017 года, когда позвонил трём калужанам и представлялся полицейским.
- Он пояснял, что их близкий родственник совершил преступление и для избежания уголовной ответственности необходимо перечислить денежные средства на лицевой счет абонентского номера мобильного телефона, - сообщает в понедельник, 23 апреля, областная прокуратура.
В итоге доверчивые калужане перевели ему свыше 100 тысяч рублей.
В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Судимость до этого у него уже была. Суд приговорил мошенника к 5 годам лишения свободы в колонии строго режима. Защита обжаловала приговор, однако судебная коллегия оставила его без изменения.
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