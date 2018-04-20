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В Калуге ищут предполагаемую мошенницу

20.04.2018 16:20 1 2346 Елена Французова
В Калуге ищут предполагаемую мошенницу

Полицейские устанавливают личность женщины, которую подозревают в мошенничестве.

Калужан, располагающих информацией о ней, просят обратиться по телефонам: 50-12-02 или +79533181821.

Фото: УМВД по Калужской области.


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Тэги: криминал
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