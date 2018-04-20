Фермер облапошил министерство на 600 тысяч

50-летнего предпринимателя обвиняют в мошенничестве.

Мужчина получил от регионального министерства сельского хозяйства грант на создание и развитие фермерского хозяйства в сумме более 900 000 рублей.

- Он распорядился частью полученных денег не в соответствии с условиями договора, представив в министерство фиктивный договор купли-продажи сельскохозяйственной техники, - сообщает 20 апреля пресс-служба УМВД по Калужской области.

Ущерб, причинённый министерству, превысил 600 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Предпринимателю грозит до 6 лет колонии. Расследование сейчас продолжается.