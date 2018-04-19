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Криминальный десерт: мошенник обманул работницу ресторана

19.04.2018 15:50 0 1001 Дмитрий Ивьев
Криминальный десерт: мошенник обманул работницу ресторана

На днях в Обнинске полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Потерпевшей выступает работница одного из ресторанов.

- Ей на телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился клиентом, якобы ранее заказавшим банкет, - рассказали 19 апреля в УМВД по Калужской области. - Поскольку подобных мероприятий в заведении проводится много, ничего не заподозрив, сотрудница согласилась на его предложение дополнить праздничное меню десертом. Клиент пояснил, что представителям ресторана необходимо забрать уже приготовленный заказ с территории одного из продовольственных складов. При этом мужчина попросил потерпевшую осуществить оплату заказа самой, пообещав, что обязательно вернет ей деньги.

Поверив звонившему, женщина перевела на указанный злоумышленником счет более 14 тысяч рублей. И заказчик перестал выходить на связь.

Сейчас преступника ищут.


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Тэги: криминал
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