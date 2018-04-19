Тело мужчины нашли в Обнинске

Во вторник, 17 апреля, в одной из квартир на улице Аксенова в Обнинске нашли тело мужчины.
- По версии следствия, погибший вместе с несколькими знакомыми распивал спиртное в квартире, - рассказали 19 апреля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В ходе распития спиртного между подозреваемым - 33-летним жителем города Малоярославца Калужской области, и погибшим возник конфликт, в ходе которого подозреваемый взял имеющийся в квартире нож и нанес несколько резаных ранений погибшему в область шеи и головы.
От полученных повреждений мужчина скончался. Его личность пока не установлена.
Расследование сейчас продолжается.
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