Тело мужчины нашли в Обнинске

Во вторник, 17 апреля, в одной из квартир на улице Аксенова в Обнинске нашли тело мужчины.

- По версии следствия, погибший вместе с несколькими знакомыми распивал спиртное в квартире, - рассказали 19 апреля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В ходе распития спиртного между подозреваемым - 33-летним жителем города Малоярославца Калужской области, и погибшим возник конфликт, в ходе которого подозреваемый взял имеющийся в квартире нож и нанес несколько резаных ранений погибшему в область шеи и головы.

От полученных повреждений мужчина скончался. Его личность пока не установлена.

Расследование сейчас продолжается.