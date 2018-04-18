Мужчине грозит 4 года за самодельное оружие

48-летнему жителю Ферзиково грозит до 4 лет колонии за изготовление огнестрельного оружия.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в хозяйственной постройке обнаружено два предмета, конструктивно похожих на самодельно изготовленные приспособления для производства выстрела, - рассказали в среду, 18 апреля, в УМВД по Калужской области. - Результаты экспертизы показали, что два изъятых предмета являются огнестрельным нарезным однозарядным оружием, изготовленным самодельным способом под спортивно-охотничий патрон калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения, пригоден для стрельбы.

Расследование сейчас продолжается.

Фото: УМВД по Калужской области.