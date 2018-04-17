22-летний парень устроил разбой на улице

22-летнего жителя Ермолино задержали по подозрению в разбое. Во вторник, 17 апреля, об этом рассказали в областном управлении МВД.
В полицию обратился мужчина, который рассказал, что на него напали на улице.
- Со слов потерпевшего, неизвестный молодой человек похитил серебряную цепочку и мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении, – говорят в УМВД. - Общая сумма причиненного ущерба составила более 9 тысяч рублей.
Вскоре подозреваемого задержали. Цепочку он успел сдать в ломбард, а телефон кому-то продать. Часть вырученных денег молодой человек потратил.
За рабой ему грозит до 8 лет колонии.
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