22-летний парень устроил разбой на улице

22-летнего жителя Ермолино задержали по подозрению в разбое. Во вторник, 17 апреля, об этом рассказали в областном управлении МВД.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что на него напали на улице.

- Со слов потерпевшего, неизвестный молодой человек похитил серебряную цепочку и мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении, – говорят в УМВД. - Общая сумма причиненного ущерба составила более 9 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемого задержали. Цепочку он успел сдать в ломбард, а телефон кому-то продать. Часть вырученных денег молодой человек потратил.

За рабой ему грозит до 8 лет колонии.